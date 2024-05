Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Mannheim (kobinet) Die Kampagne "Umsichtig unterwegs in Mannheim – aufpassen und anpassen“, die aus dem Beteiligungshaushalt der Stadt Mannheim mit 60.000 Euro gefördert wurde, hat am 3. Mai 2024 den ersten Platz beim Fußverkehrspreis des Landes Baden-Württemberg in der Kategorie "Partizipation und Beteiligung“ erhalten. Der Preis würdigt das große Engagement der Akteure in Mannheim und macht deutlich, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme für einen inklusiven öffentlichen Raum ist. Darauf hat Heinrich Schaudt die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hat den Preis, der zum ersten Mal verliehen wurde, auf der Fußverkehrskonferenz in Ulm an den Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein (BBSV), die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar und den Gehörlosenverein Mannheim 1891 übergeben. Diese haben die Kampagne gemeinsam entwickelt, um für die Herausforderungen für Menschen mit und ohne Behinderungen im öffentlichen Raum zu sensibilisieren. Unterstützt werden sie dabei auch durch die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen der Stadt Mannheim, Ursula Frenz.

Ob abgesenkte Bordsteine, die zugeparkt sind, oder Hindernisse, die das Blindenleitsystem blockieren: Die Kampagne leistet wichtige Aufklärungsarbeit, um das Bewusstsein für vermeidbare Hürden im öffentlichen Raum zu schärfen. Dabei hilft auch das sympathische Chamäleon-Maskottchen Chämy, das dank seiner Fähigkeit zur fast kompletten Rundum-Sicht überall im öffentlichen Raum mögliche Hindernisse erkennt und darauf mit einem charmanten Augenzwinkern aufmerksam macht. Weitere Informationen und Termine der Kampagne sind zu finden unter:

https://umsichtig-unterwegs.de

https://www.instagram.com/umsichtig_unterwegs

https://www.facebook.com/umsichtig.unterwegs

„UN-Behindertenrechtskonvention: Papiertiger oder Chance für Inklusion in Mannheim?“ So lautet der Titel einer Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Prof. Dr. Sigrid Arnade, auf die Heinrich Schaudt aus Mannheim zudem die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. Die kostenfreie Veranstaltung im Rahmen des Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen findet heute, am 7. Mai 2024 um 18:00 Uhr, in der Mannheimer Abendakademie 16-19 in 68161 Mannheim statt.

Link zum kobinet-Bericht zur Veranstaltung