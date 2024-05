KulturLeben Berlin vergibt erstes Inklusionssiegel

No body found to use for abstract...

Foto: Aktion Mensch

BERLIN (kobinet) In einer öffentlichen Pressekonferenz wird der Verein KulturLeben Berlin im Park Center Treptow im Rahmen des Projekts "Ich bin dabei! Inklusion wirkt in Berlin" erstmals ein "Inklusionssiegel" an barrierearme und inklusive Berliner Veranstaltungsorte mit besonderer Willkommenskultur für Gäste mit Behinderungen vergeben. Eine inklusive Jury entwickelte die Vergabe-Kriterien und wählt die ersten drei Einrichtungen aus, denen das Inklusionssiegel bei der Pressekonferenz verliehen wird.

Im Anschluss eröffnen KulturLeben Berlin und das RambaZamba Atelier-Kollektiv ebenfalls im Park Center Treptow die experimentelle Ausstellung „Schlagfertig“. Kurator der Ausstellung ist Paul Brody. Vorgestellt werden zwei außergewöhnliche Kunst-Projekte des RambaZamba Atelier-Kollektivs und des Künstlerinnen-Duos Silja Korn und Jacalyn Carley. Das RambaZamba Atelier-Kollektiv gehört zum RambaZamba Theater, in dem Inklusion von Künstler*innen mit Behinderung in den Sparten Schauspiel, Tanz, Performance, Musik und Bildende Kunst seit 30 Jahren gelebt wird.

Im Kunstprojekt „Schlagfertig“ – Eine bewegte Annäherung erforschte das RambaZamba Atelier-Kollektiv mit den Künstlern Jacalyn Carley und Johannes Mundinger die gestische Malerei. Mit verschiedenen Materialien und Farben wurde auf großen Papierbahnen geschlagen, gespritzt und gezeichnet. Durch Bewegung, Geschwindigkeit und Kraft entstanden scheinbar zufällige Abdrücke und Spuren. Der Fokus lag auf einem neuen künstlerischen Rhythmus aus Bewegung und dem gemeinsamen Erkennen der Qualität kollektiv geschaffener Werke: Eine malerische Choreografie.

In der Kunst-Performance „Antasten“ haben die Künstlerinnen Silja Korn und Jacalyn Carley aus einer Tanzimprovisation heraus ein gemeinsames Bild auf einer Leinwand entstehen lassen, wodurch die Tänzerinnen zugleich zu Malerinnen wurden. In einem zweiten Teil portraitierte Jac Carley Silja Korn in einem Braillebuch namens „Timeline der Weltgeschichte“. Silja – die blind ist – ertastete aus der Zeichnung die Konturen ihres eigenen Porträts, wodurch ein zufälliger und freier ‚Text‘ in ihrem Kopf entstand, der in einer Video-Installation festgehalten wurde.

KulturLeben Berlins Projekt „Bühne frei! … schafft, gefördert durch Aktion Mensch, Chancen für Künstlerinnen mit Behinderung will Plattform sein für Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung. Es bietet ihnen Möglichkeiten, ihre Kunst öffentlich zu präsentieren. Der Fokus liegt darauf, Barrieren abzubauen und inklusive Kulturprojekte zu realisieren. Geleitet wird das Projekt von Paul Brody.