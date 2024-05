Birger Höhn kandidiert in Dresden-Blasewitz für die Kommunalwahl

Wahlplakat von Birger Höhn für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 für Die Linke

Foto: Birger Höhn

Dresden (kobinet) Birger Höhn ist seit vielen Jahren inklusionspolitisch auf vielen Ebenen aktiv. Nun hat er sich dazu entschieden für die Kommunalwahl für Die Linke Dresden-Blasewitz bei der Stadtbezirksbeiratswahl zu kandidieren. Dies teilte er den kobinet-nachrichten auf deren Aufruf hin mit, dass sich behinderte Kandidat*innen, die bei den Wahlen in diesem Jahr antreten, kurz vorstellen können. Die Kommunalwahl in Sachsen findet zusammen mit der Europawahl am 9. Juni 2024 statt.

„Ich heiße Birger Höhn, bin 50 Jahre alt und Mensch mit Behinderung. Ich engagiere mich bereits inklusionspolitisch auf verschiedenen Ebenen innerhalb wie außerhalb der LINKEN“, heißt es u.a. auf dem Wahlinfoblatt von Birger Höhn. Und weiter heißt es dort: „Mit liegt die Inklusionspolitik besonders am Herzen und ich möchte, dass Blasewitz ein inklusiver und vielfältiger Stadtteil für alle Menschen bleibt bzw. wird.“