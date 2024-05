Berliner Inklusionsfirmen bereiten Jobbörse vor

Plakat der Jobbörse der Berliner Inklusionsunternehmen

Foto: LAG IF

BERLIN (kobinet) Gemeinsam mit den in der Landesarbeitsgemeinschaft der Berliner Inklusionsfirmen (LAG IF) bereiten die Inklusionsbetriebe LAG Inklusionsfirmen Berlin (LAG IF)möchten eine Jobbörse der Berliner Inklusionsunternehmen vor. Diese wird am 17. Juni 2024 in den Räumlichkeiten der Schankhalle Pfefferberg und im Pfefferberg Theater in der Schönhauser Allee 176 in Prenzlauer Berg stattfinden.

Informationsstände der ausstellenden Unternehmen werden einen Überblick über freie Stellen in den verschiedenen Arbeitsbereichen wie Gastronomie, Hotellerie, Gartenbau, Hauswirtschaft, Einzelhandel und vielem mehr geben.

Die Zielgruppe der Jobbörse sind Menschen, die in Inklusionsbetrieben arbeiten möchten sowie Lehrkräfte aus Schulen mit Inklusions-Hintergrund, Beschäftigte aus Berliner Werkstätten, Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialszene und relevante Personen aus der Berliner Politik.

Interessentinnen und Interessenten könne sich bis zum 13. Mai 2024 unter dieser E-Mail-Adresse anmelden.