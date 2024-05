Louis Braille Festival 2024 – ein Festival der Rekorde

Bild vom Louis Braille Festival 2024 in Stuttgart

Foto: DBSV/Reiner Pfisterer

Stuttgart (kobinet) Vom 3. bis zum 5. Mai 2024 fand in Stuttgart das Louis Braille Festival statt – das größte Zusammentreffen blinder, sehbehinderter und sehender Menschen in Europa. Neben den mehr als 4.500 Anmeldungen, ein knappes Drittel davon von blinden und sehbehinderten Menschen, gab es auch viele Stuttgarter und Stuttgarterinnen, die spontan vorbeischauten, so dass die Veranstalter von insgesamt 5.000 Besucherinnen und Besuchern ausgehen. Das ist "Europarekord“ für ein Treffen dieser Art, heißt es im Nachbericht zum Festival vom Deutschen Blinden- und Sehebehindertenverband (DBSV).

Aber auch das Programm war rekordverdächtig, denn an den drei Festivaltagen wurden mehr als 160 Aktivitäten angeboten – vom Skateboarding mit dem Blindenstock bis zu einer Motorradfahrt durch Stuttgart im Beiwagen. Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung gestalteten zusammen mit Stuttgarter Institutionen ein Angebot, das Musik und Literatur, Film, Comedy und Sport umfasste sowie zahlreiche Workshops und Gelegenheiten zum Mitmachen und Ausprobieren. Auch rund 70 Führhunde waren dabei und wurden zur Belohnung für ihre Dienste in einer „Führhund-Lounge“ verwöhnt.

Stichwort „Louis Braille Festival“

Das Louis Braille Festival fand nach Stationen in Hannover (2009), Berlin (2012), Marburg (2016) und Leipzig (2019) bereits zum fünften Mal statt. Es ist benannt nach Louis Braille, der die tastbare Punktschrift erfand und so blinden Menschen den Zugang zu Bildung ermöglichte. Im Gedenken an ihn zeigte das Festival, welche Bandbreite an Aktivitäten für sehbehinderte und blinde Menschen möglich ist. Weitere Infos gibt’s unter www.dbsv-festival.de

Mehr zum Festival gibt’s auch auf dem DBSV-Kanal bei Facebook. #LBF2024 #FestivalFührHundHarry

Das Louis Braille Festival 2024 wurde veranstaltet vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), der Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen und dem Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg (BSVW). Es wurde gefördert von der Aktion Mensch. Weitere Partner, Förderer und Sponsoren waren:

– Staatsministerium Baden-Württemberg

– Landeshauptstadt Stuttgart

– Beirat für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Stuttgart

– Südwestrundfunk (SWR)

– Hildegard-Scherraus-Stiftung

– Herbert Funke-Stiftung

– Paul und Charlotte Kniese-Stiftung

– Novartis Pharma GmbH

– Berufsförderungswerk Mainz