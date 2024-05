Engagierter Protest am sächsischen Landtag für selbstbestimmtes Leben

Demozug in Dresden am 3. Mai 2024

Foto: ZsL Sachsen

Dresden (kobinet) Der erst kürzlich gegründete Verein Zentrum für selbstbestimmt Leben Sachsen protestierte am 3. Mai 2024 in Dresden am Landtag. Zusammen mit anderen Vereinen der LAG SH Sachsen, dem Verein Farbwerk, den Expert*innen in eigener Sache sowie zahlreichen Unterstützer*innen versammelten sich rund 100 Selbstvertreter*innen unter dem Motto "Inklusion jetzt", um ihre Forderungen lautstark zu äußern. Eine Kernforderung der Selbstvertreter*innen war, dass das sächsische Inklusionsgesetz novelliert werden und auch endlich auf kommunaler Ebene gelten muss. Sachsen ist das einzige Bundesland, wo dies nicht so ist. Dadurch verpuffen viele Punkte des Gesetzes oder sind kaum durchsetzbar, heißt es in einem Bericht über die Protestaktion des ZsL Sachsen.

„Neben dem Verlesen der Forderungen in Leichter Sprache konnten die Teilnehmer*innen ihre eigenen Plakate und Schirme mit ihren individuellen Forderungen gestalten. Bei Podcastaufnahmen durch die Experten in eigener Sache war es möglich, mit den politischen Vertretern gut ins Gespräch zu kommen und gezielte Fragen beantwortet zu bekommen. Gut gelaunt und bei sonnigem Wetter verlasen und überreichten Kati Stephan vom ZsL Sachsen e.V. und Thomas Naumann von der LAG SH Sachsen e.V. das gemeinsame Forderungspapier an die Vertreter*innen der Fraktionen des sächsischen Landtages, verbunden mit der Bitte um eine Antwort. Anschließend startete, begleitet von der 1. Dresdner Dudelsack Band, der Protestzug durch die Dresdner Altstadt zum Schlossplatz. Dort angekommen rundeten das Solikonzert die Bands ‚Verkannt‘, ‚Farbwerk‘ und ‚Banda Comunale‘ den rundum gelungenen und sichtbaren Protesttag ab. Für alle, die aus unterschiedlichen Gründen leider nicht teilnehmen konnten gibt es das Forderungspapier unter https://www.farbwerk-kultur.de/?p=2067 zum Nachlesen. Zusätzlich wurden Karten mit einem QR-Code zum Forderungspapier erstellt, die im Nachgang an die Politiker auf kommunaler- oder Landesebene geschickt werden sollen“, berichtet Anett Feige, die Vorsitzende des Zentrums für selbstbestimmt Leben Sachsen.