Diskriminierung spaltet – Demokratie vereint: AGG Reform Jetzt

Demo in Berlin mit AGG Katze und Antidiskriminierungsfahne

Foto: Natalie Rosenke

Berlin (kobinet) Klarer hätte man die Herausforderung, die unsere Gesellschaft derzeit beschäftigt, und den Handlungsbedarf, der besteht, nicht fassen können, wie heute auf einer Fahne bei der Demonstration zur Gleichstellung behinderter Menschen in Berlin formuliert: "Diskriminierung spaltet - Demokratie vereint!" Neben der von Juliane Harms vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) mitgebrachten Fahne hatte die AGG-Katze Premiere bei ihrer ersten Aktion für die Rechte diskriminierter Menschen. Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung hat die AGG-Katze für das Bündnis AGG Reform Jetzt gebastelt, die sie in einem Kinderwagen mitgebracht hat. Darauf steht: "Schluss mit Miezekätzchen: Es braucht ein AGG mit Zähnen! - Bündnis AGG Reform Jetzt!" Damit wirbt das Bündnis für die längst überfällige und im rot-grün-gelben Koaltionsvertrag versprochene Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

Die Aktionskünstlerin Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung hatte erst vor kurzem mit Unterstützung des Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) und des NETZWERK ARTIKEL 3 eine Blumenstrauß-Aktion durchgeführt. Fast 40 zentralen Akteur*innen, die eine Reform des AGG bewirken können, wurde ein Blumenstrauß mit der Aufschrift „Frühlingserwachen statt Reform verschlafen – AGG Reform Jetzt!“ zugesandt.

Nun konnte sie ebenfalls mit Unterstützung der Verbände endlich ihre seit längerem geplante AGG-Katze fertigstellen und in Form eines Kinderwagens ein geeignetes Gefährt finden, mit der die Katze nun öfter präsent sein wird. Man dürfe die Katze zwar streicheln, aber allen müsse bewusst sein, dass der Kuschelkurs der Antidiskriminierungsbewegung nun zu Ende sei. Denn die Regierung müsse nun endlich handeln, wenn das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) noch in dieser Legislaturperiode reformiert werden soll. Eine starke Demokratie brauche unbedingt auch einen starken und wirksamen Schutz vor Diskriminierungen, war von Natalie Rosenke am Rande der Demonstration am 5. Mai in Berlin zu hören. Mit der Katze mit Zähnen ist also in den nächsten Wochen an verschiedenen Orten zu rechnen.

Wer solche Aktionen gut und wichtig findet, der dürfe nach Ansicht von Natalie Rosenke gerne auch ein paar Euro spenden, denn das Bündnis verfügt über keine nennenswerten Ressourcen und gute Aktionen kosteten nun mal auch Geld. „Ideen haben wir genug – nur das nötige Geld fehlt uns“, so Natalie Rosenke. Das Bündnis AGG Reform Jetzt hat dafür nun ein Spendenkonto für weitere Aktion eingerichtet. Spenden können an das NETZWERK ARTIKEL 3, IBAN: DE17 1001 0010 0900 9441 03, BIC: PBNKDEFF gerichtet werden. Kennwort: AGG Reform

Link zur Kampagnenseite des Bündnis AGG Reform Jetzt