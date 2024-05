Chronik des Mainzer Protesttag zur Gleichstellung

Logo: Initiativkreis für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Mainz

Mainz (kobinet) Die Mainzer Behindertenbewegung war von Anfang an mit dabei mit Aktionen zurm Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen. Marita Boos-Waidosch und Ruth Jaensch haben sich anlässlich der diesjährigen Kundgebung des Initiativkreis Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Mainz, die am 3. Mai 2024 in der Mainzer Innenstadt stattfand, die Mühe gemacht und in einem auf YouTube verbreiteten Video die vielfältigen Aktivitäten der Protesttage in Mainz von 1992 bis heute darzustellen. Ein schöner Gang durch die Geschichte des Eintretens für die Rechte behinderter Menschen und eine Sammlung vieler kreativer Ideen für Protestaktionen ist daraus entstanden.

Link zum YouTube Video zur Geschichte des Mainzer Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai

