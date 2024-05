Lesung mit Diskussion zur Situation in Werkstätten am 6. Mai in Berlin

Ottmar Miles-Paul mit Roman Zündeln an den Strukturen

Foto: LB Bremen

Berlin (kobinet) Die Diskussion über die Reform des Werkstättensystems wird spätestens seit der Vorstellung einer Studie über das Werkstattentgelt und über Alternativen zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen intensiv geführt. Befeuert wird dies durch eine Reihe von Lesungen aus dem Roman Zündeln an den Strukturen. So findet am 6. Mai 2024 auch in Berlin eine Lesung mit Diskussion zur Situation in Werkstätten für behinderte Menschen mit dem Autor Ottmar Miles-Paul und seiner Leseassistentin Sabine Lohner um 18:30 Uhr im Aquarium, Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin, U-Bahnhof Kottbusser Tor statt. Eingeladen zur kostenfreien Veranstaltung hat der Verein ambulante dienste (ag), moderiert wird die Veranstaltung von Eileen Moritz.

Um eine Anmeldung wird gebeten unter: [email protected]

Link zum Plakat für die Veranstaltung

Angaben zum Roman:

Ottmar Miles-Paul, Katrin Grund „Zündeln an den Strukturen“ – Reportage-Roman, Verlag epubli 2023, 288 Seiten.

Im Buchhandel erhältlich: ISBN-Nummer 9783757579388, als E-Book: ISBN-Nummer 9783757579760.

Oder direkt beim Verlag: 17,00 Euro plus 2,95 Euro Versandkosten, E-Book zum Preis von 5,95 Euro. Link:

https://www.epubli.com/?s=Z%C3%BCndeln+an+den+Strukturen

Weitere Informationen zum Roman, zu den Terminen der Lesungen und zu Berichten über den Roman gibts auf folgender Internetseite:

http://www.nw3.de/index.php/664-roman-zuendeln-an-den-strukturen-befeuert-diskussion-um-reform-des-werkstaettensystems

Im Mai finden weitere Lesungen zum Roman in Potsdam und Hamburg statt.

Kostenfreie Download-Möglichkeit des Romans

Link zur kostenfreien Möglichkeit zum Lesen und zum Download des Romans in der Online-Volltextbibliothek bidokbib