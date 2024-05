BSK setzt für die Gleichstellung behinderter Menschen Zeichen

No body found to use for abstract...

Foto: BSK e.V.

Krautheim (kobinet) Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai zeigt der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) seine uneingeschränkte Unterstützung für die Vielzahl an Veranstaltungen, die im Rahmen dieses bedeutenden Tages deutschlandweit in vielen Städten und Gemeinden durchgeführt werden. Durch die Aktivitäten seiner zahlreichen Untergliederungen trägt der BSK dazu bei, die Öffentlichkeit für die Herausforderungen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren, heißt es in einer Presseinformation des Verbands zum Protesttag.

Bundesweite Initiativen zur Sensibilisierung und Barrierefreiheit:

In verschiedenen Städten und Gemeinden führen die Untergliederungen des BSK eine breite Palette von Aktionen durch, darunter Beratungen zur barrierefreien Gestaltung, Barriere-Checks, Mitmach-Aktionen zur Dokumentation von Barrieren im öffentlichen Raum und Großdemonstrationen. Diese Initiativen zielen darauf ab, praktische Lösungen für ein inklusiveres Zusammenleben zu fördern und ein starkes Zeichen für die Rechte und Würde von Menschen mit Behinderungen zu setzen.

Verena Gotzes, die BSK-Bundesvorsitzende, betont: „Diese Veranstaltungen spiegeln unser Engagement und unsere Entschlossenheit wider, für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einzustehen. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam handeln, um eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, in der jeder Mensch gleichberechtigt ist.“ Der BSK lädt alle Interessierten ein, sich an den deutschlandweiten Aktivitäten zu beteiligen und setzt sich fortlaufend für die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein. Über die Veranstaltungen wird auf den Social Media Kanälen des BSK berichtet, heißt es in der Presseinformation des BSK.