Social Media Aktion: Am 9. Juni ist Europawahl – Deine Stimme für Inklusion

Posting der Aktion Mensch zur Europawahl am 9. Juni für Inklusion

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Am 9. Juni 2024 ist Europawahl. Welchen Stellenwert das Thema Inklusion auf europäischer Ebene bekommt, hängt vom Wahlergebnis ab. Davon ist nicht nur die Aktion Mensch überzeugt. Diese hat heute, am 3. Mai 2024, im Zusammenhang mit dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen eine Social Media Aktion unter dem Motto "Am 9. Juni ist Europawahl. Deine Stimme für Inklusion" gestartet. "Ihr wollt andere darauf aufmerksam machen, dass ihre Stimmabgabe entscheidend ist? Dann ladet euch einfach das fertige Posting herunter und postet es unter dem Hashtag #5mai ab dem 3. Mai in euren Social Media-Kanälen", heißt es vonseiten der Aktion Mensch.

Link zu weiteren Infos zur Social Media Aktion der Aktion Mensch zu den Europawahlen am 9. Mai auf der Internetseite zum Protesttag