AGG-Katze: Schluss mit Miezekätzchen: Es braucht ein AGG mit Zähnen

Foto: Bündnis AGG Reform Jetzt!

Berlin (kobinet) Diejenigen, die am 5. Mai 2024 bei der Demonstration zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen um 12:00 Uhr ab Bebelplatz und ab 13:00 Uhr am Roten Rathaus in Berlin dabei sind, die erblicken es vielleicht: Die AGG-Katze fährt ihre Krallen aus, denn nun ist "Schluss mit Miezekätzchen, es braucht ein AGG mit Zähnen". So heißt es auf der Katzenfigur, die von Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung im Auftrag des Bündnis AGG Reform Jetzt! entwickelt wurde und die für die längst überfällige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wirbt. Zudem könnte man bei der Demo in Berlin und demnächst auch bei weiteren Aktionen auch auf die Fahnen des Bündnisses AGG Reform Jetzt stoßen. "Solidarisierung ist erwünscht", heißt es vom Bündnis AGG Reform Jetzt!

