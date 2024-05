Protesttag am 3. Mai: Mainzer Lebensgefühl – barrierefrei und inklusiv!?

Logo: Initiativkreis für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Mainz

Mainz (kobinet) Der Mainzer Aktionstag zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen findet in diesem Jahr am 3. Mai in der Zeit von 12:45 bis 16:15 Uhr auf dem Kardinal-Volk-Platz hinter der Römerpassage in der Mainzer Innenstadt statt. Der Protesttag steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mainzer Lebensgefühl - barrierefrei und inklusiv!?"

Seit 1992 wird der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen rund um den 5. Mai gefeiert. Der Tag soll auf die Barrieren aufmerksam machen, denen Menschen mit Behinderungen nach wie vor ausgesetzt sind. Der Initiativkreis für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Mainz, dem auch das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz angehört, hat auch dieses Jahr einiges für den 3. Mai Aktionen zum Protesttag. Die Veranstaltung auf dem Kardinal-Volk-Platz startet mit einem Auftritt der Band Blind Foundation, die den Tag musikalisch begleiten und wie gewohnt für gute Stimmung sorgen wird. Geplant sind zudem eine Talkrunde mit Ellen Kubica (Landesbehindertenbeauftragte und Stadträtin in Mainz) und Bijan Kaffenberger (Politiker mit Tourette-Syndrom aus Darmstadt) zum Thema „Barrieren in der Politik“ sowie Thementische (Eltern mit Kindern mit Behinderungen, Barrierefreiheit und Mobilität, Wohnen und Arbeit) zum Austausch mit den hiesigen Kommunalpolitiker*innen. Über die ganze Veranstaltung hinweg informieren die Vereine und Organisationen an Ständen über ihre Arbeit. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Gebärdensprachdolmetscher*innen sind anwesend. Und das Beste: Die Veranstaltung ist kostenfrei, heißt es auf der Internetseite des ZsL Mainz.

Im Anschluss findet ab 16:30 eine Lesung mit Ottmar Miles-Paul im Salon 3Sein, Große Bleiche 60-62, statt. Der Eintritt ist frei.

Die Aktionen zum Protesttag finden von 12:45 – 16:15 Uhr auf dem Kardinal-Volk-Platz in Mainz statt.