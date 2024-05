Kundgebung zum Protesttag am 5. Mai 2024 in Bonn

Plakat Protesttag am 5. Mai um 15:00 Uhr auf dem Bonner Marktplatz

Foto: public domain

Bonn (kobinet) In Bonn hat nicht nur die Aktion Mensch ihren Sitz, die auch dieses Jahr die vielfältigen Aktivitäten zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen um den 5. Mai herum unterstützt. Bonn steht auch dieses Jahr wieder auf der Landkarte der Städte, in denen behinderte Menschen und ihre Verbündeten für die Rechte behinderter Menschen auf die Straße gehen. Am 5. Mai 2024 findet um 15:00 Uhr eine Kundgebung auf dem Bonner Marktplatz für die Gleichstellung behinderter Menschen auf die Straße.

„Auf die Straße gehen für die Rechte von behinderten Menschen: Lasst uns gemeinsam Sichtbarkeit schaffen! #AbleismusTötet“, heißt es u.a. auf dem Plakat zum Aufruf zur Kundgeben in Bonn.