Inklusionsmarsch durch Klever Innenstadt am 4. Mai

No body found to use for abstract...

Foto: Aktion Mensch

Kleve (kobinet) Am 4. Mai 2024 findet ein Inklusionsmarsch durch die Klever Innenstadt statt. "Gemeinsam mit euch wollten wir ein Zeichen für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung setzen und Barrieren im Kopf abbauen! Wir möchten zum Umdenken bewegen, Barrieren aufzeigen und gemeinsam mehr Verständnis und einen Austausch fördern. Schließt euch uns an und lasst uns gemeinsam laut sein! Der Marsch beginnt um 11 Uhr der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge (Nähe Schwanenburg) und führt durch die Klever Innenstadt bis hin zum Koekkoek Platz, wo eine Kundgebung stattfindet. Lasst uns zusammen für eine Welt eintreten, in der Vielfalt und Inklusion die Norm sind", heißt es im Aufruf, auf den Bruno Janßen die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zu weiteren Infos zum Inklusionsmarsch und zu einem Video zur Protestaktion