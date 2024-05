AG Selbst Aktiv formiert sich für die nächsten Arbeiten

Logo: Selbst Aktiv

Foto: AG Selbst Aktiv

BERLIN (kobinet) Mit einer Bundeskonferenz hat sich die AG Selbst Aktiv Ende des Monats April in Berlin für ihre nächsten Arbeiten in den kommenden Monaten formiert. Dabei werde Katrin Gensecke und Karl Finke, die bisherigen Vorsitzenden der Bundes-AG, werden auch zukünftig die Arbeitsgemeinschaft als CO-Vorsitzende führen. Beide wurden durch gute Ergebnisse in ihrer Arbeit bestätigt.

Im Rechenschaftsbericht hatte Katrin Gensecke die erfolgreichen Aktivitäten, welche die AG in den letzten 2 Jahren umsetzen konnte. So gab es unter Anderem diverse Austausche mit den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, mit SPD-Bundesfraktionsvorsitzenden Rolf Mützenisch und Sabine Poschmann vom Bundestags-Sportausschuss, oder der Parlamentarischen Staatssekretärin für Arbeit und Soziales, Kerstin Griese. Die Gespräche erfolgten nach Einschätzung der AG-Vorsitzenden immer auf Augenhöhe und zeugen von der Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit mit gleichzeitiger hoher Zuverlässigkeit und Qualität des gesamten Vorstands der AG.

Alle vorgesehenen Anträge, die den Bundesvorstand fristgerecht erreicht haben, behandelt und beschlossen werden. Der bereits zur Europa-Delegierten-Konferenz am 28. Januar 2024 vom Bundesvorstand der AG vorgestellte und eingebrachte Antrag „Nur ein inklusives Europa ist auch ein soziales Europa“ wurde nun ebenfalls von der Bundeskonferenz als Leitantrag beschlossen.

Als nächste Schritte möchte die AG die Überarbeitung des BGG mit der Implementierung von angemessenen Vorkehrungen begleitend umsetzen, die Bundesinitiative Barrierefreiheit zum Alltagsstandard verwirklichen und hier besonders auf die Umsetzung eines inklusiven Gesundheitswesens hinwirken.