Weiter auf der Suche nach Barrieren

Logo zum Projekt Barrierefreiheit von MDR-SACHSEN ANHALT mit Correctiv

Foto: MDR

MAGDEBURG (kobinet) Mit dem crossmedialen Projekt „Stopp! Wo kommst du nicht voran?“ wollen der MDR SACHSEN-ANHALT und CORRECTIV herausfinden, wie barrierefrei Sachsen-Anhalt ist. Nach ersten Veranstaltungen in Dessau-Rosslau und in Halberstadt wird nun eine weitere mobile Redaktion in der Altmark in Tangermünde eingerichtet. .

Die bisherigen Ergebnisse der Arbeit in diesem Projekt können auf dieser Internetseite nachgelesen werden. Auch die bekannte und beliebte Sendereihe „Fakt ist“ hat sich in Verbindung zu diesem Projekt mit der Frage beschäftigt, warum geht es in Sachen „Barrierefreiheit“ kaum vorwärts? Darüber diskutiert die „Fakt ist!“-Runde aus Magdeburg. Die rund einstündige Sendung ist in der mdr-Mediathek unter diesem Link zu sehen.