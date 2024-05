Selbst Aktiv dabei beim Tag der Arbeit in Hannover

Aktive von Selbst Aktiv bei der 1. Mai Kundgebung in Hannover

Foto: Selbst Aktiv

Hannover (kobinet) Selbst Aktiv, die SPD Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Behinderung, war dieses Jahr erstmalig beim Tag der Arbeit mit GenossInnen, Stand und neuem Info-Material vor Ort in Hannover, frei nach dem Motto: "Nichts über uns ohne uns". Dies teilte der frisch gewählt Co-Vorsitzende von Selbst Aktiv, Karl Finke, den kobinet-nachrichten mit. Und weiter betonte er: "Auf der diesjährigen zentralen Maikundgebung des DGB in Hannover war aus der SPD-Familie auch die AG Selbst Aktiv diesmal mit von der Partie, auch dank der Initiative unserer Genossen: Can Düzdag und Niklas König. Gerade jetzt, wo die Bezirkspartei Hannover eine unsere Forderungen nach Mindestlohn auch für Werkstattbeschäftigte übernahm, fühlen wir uns ermutigt und wollen Menschen mit Behinderung, auch jenseits der Werkstätten, als selbstbewusste AkteurInnen in der Arbeitswelt etablieren, weil Arbeit ein wichtiger Hebel für Teilhabe ist.“

Aber auch im Vorfeld der Europawahlen am 9. Juni gehe es darum, Menschen mit Behinderungen mehr Freizügigkeit zu ermöglichen. „Diese Grundfreiheit ist auch und gerade für uns wichtig – darum begrüßen wir die Einigung auf den EU-Schwerbehindertenausweis noch in der aktuellen Wahl-Periode und hoffen ihn, mit unserer Arbeit alltäglicher zu machen und seine Anwendungsmöglichkeiten auszubauen“, betonte Claus Mohr als stellvertretender Bezirksvorsitzender von Selbst Aktiv Hannover.

Der aktuelle AG Flyer wurde erfolgreich verteilt. Beispiele für die Arbeit von Selbst Aktiv wurden an Interessierte weitergegeben, fruchtbare Gespräche wurden geführt. „Das alles macht die Teilnahme unserer AG am Tag der Arbeit zu einer erfolgreichen Unternehmung. Wir kommen wieder“, erklärte Karl Finke.