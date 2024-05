Leer kann mehr bunte Inklusion

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Leer (kobinet) Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2024 initiieren der Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Leer, der Beirat Für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen des Landkreises Leer auf Initiative und gemeinsam mit der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®) Leer eine Posteraktion in der Innenstadt von Leer. Es werden Poster aus der Posterserie "bunt ist schöner“ von Kassandra Ruhm genutzt. Dies ist eine Poster-Serie über Vielfalt und Inklusion, die sich für Respekt vor unterschiedlichen Lebensweisen einsetzt. Leben mit unterschiedlichen Behinderungen, Leben mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Leben mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten.

„Einige Menschen mit Behinderung aus Leer haben Patenschaften von Postern übernommen und in einem Video erläutert, warum sie sich für dieses Poster entschieden haben, was sie selbst damit verbinden und was sie anderen gegebenenfalls damit vermitteln möchten. Diese Videos werden über den Landkreis veröffentlicht. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Am 4. Mai werden die Poster in Patenschaft mit ihren Paten auf dem Denkmalsplatz anzusehen, anzuhören und anzusprechen sein. Hier gibt es eine Veranstaltung mit dem Bündnis für Demokratie und Vielfalt. Dabei werden anlässlich des Protesttages u.a. auch ein Dunkelmobil und ein Rolli Pacour zur Verfügung stehen. Poster aus der Serie sind voraussichtlich ab dem 7. Mai in Schaufenstern von Leeraner Geschäften, Cafés u.a. sowohl in der Fußgängerzone, als auch in der Altstadt, zu sehen. „Wir hoffen mit dieser Aktion Wahrnehmung und Wertschätzung einer bunten inklusiven Gesellschaft fördern zu können! Wir danken den Cafés und Geschäften für ihre Beteiligung und der Stabsstelle Ehrenamt für die Unterstützung bei der Aufzeichnung der Videos“, heißt es in einer Presseinformation, die Karolin Rixecker von der EUTB Leer den kobinet-nachrichten zugesandt hat.