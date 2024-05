Gemeinsam für mehr Inklusion

Handball - ein Sport für ALLE

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

HANNOVER (kobinet) Der Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) und der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, auf diesem Wege ihre Zusammenarbeit in punkto Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu vertiefen.

Für den SoVD ist Inklusion eine der brennendsten sozialen Aufgaben unserer Zeit, der HVNB möchte mit seiner Arbeit Handball für alle Menschen ermöglichen – egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. „Das sind perfekte Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit. Uns ist es wichtig, die gleichberechtigte Teilhabe voranzutreiben. Handball-Sport ist dafür hervorragend geeignet“, sagt Dirk Swinke, der Vorstandsvorsitzende des SoVD in Niedersachsen.

Carsten Schlotmann ist Vizepräsident Gesellschaftliches Engagement beim HVNB. Er kann dem nur zustimmen und stellt fest: „Wir fördern Inklusion, indem wir unseren Mitgliedsvereinen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn: Wir sehen Inklusion als Gewinn für alle.“

Bereits seit 2019 arbeiten die beiden Vereine eng zusammen. Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags bekräftigen sie nun ihr gemeinsames Engagement und die Förderung des inklusiven Handballs in Niedersachsen. „Leider ist bei der Inklusion noch eine Menge zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass sich zwei starke Partner zusammentun – und das flächendeckend im ganzen Land. Gleichberechtigte Teilhabe ist schließlich keine Option, sondern ein Menschenrecht“, betonen Swinke und Schlotmann.

SoVD und HVNB planen in Zukunft verstärkt gemeinsame Projekte und Veranstaltungen. Eine davon ist das inklusive Handball-Turnier der Beachspiele in Cuxhaven am 17. August 2024. Weitere Einzelheiten sind dazu auf dieser Internetseite nachzulesen.