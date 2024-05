Bunt Verbindet in Berlin-Steglitz: Aktion zum Protesttag am 3. Mai

Plakat Aktionstag am 3. Mai 2024 in Berlin Steglitz

Foto: public domain

Berlin Steglitz (kobinet) Ein "Aktionstag BUNT VERBINDET" findet am Freitag, den 3. Mai 2024 von 12:00 bis 17:00 Uhr, auf dem Hermann-Ehlers-Platz in Berlin Steglitz in Form eines Straßenfestes statt. Der Aktionstag findet anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt. "Es erwartet Sie eine Vielzahl von Künstler*innen auf einer kleinen Bühne, darunter die blinde Soulsängerin Kevienella, die Trommelband des DRK Berlin Südwest gGmbH und die Nogat-Singers. Es wird viele Marktstände mit bunten Mitmachaktionen geben, bei denen Sie sich über verschiedene Aspekte des Lebens mit Behinderungen informieren können. Die legendären Inklusionsstullen laden zwischendurch zur Stärkung ein", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, auf die Eileen Moritz die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Die Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg und die Bezirksstadträt*innen werden anwesend sein, um sich den Fragen zur Umsetzung der Inklusion in Steglitz Zehlendorf zu stellen, heißt es weiter in der Ankündigung.

Link zu weiteren Infos