Andreas Bethke am 2. Mai zu Gast bei SWR1 Leute

Andreas Bethke

Stuttgart (kobinet) Der Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV), Andreas Bethke, ist heute, am 2. Mai 2024 von 10:00 bis 12:00 Uhr, unter dem Motto "Alltags-Barrieren für blinde Menschen Studiogast in der reonommierten Sendung Leute von SWR1 Baden-Württemberg. "Sitze ich im richtigen Bus? Wo finde ich im Supermarkt meinen Lieblingskäse? Für die meisten Menschen sind solche Fragen kein Problem. Aber durchs Leben zu gehen ohne zu sehen, das ist die tägliche Herausforderung für blinde und sehbehinderte Menschen. Dass das nicht so einfach ist, ist leicht vorstellbar. Hör- und Tastsinn müssen zwangsläufig ausgeprägter sein. Dazu kommt aber auch noch der Gebrauch von unverzichtbaren Hilfsmitteln, wie der bekannte weiße Stock, Vorlesegeräte oder auch eine sprechende Uhr", heißt es u.a. in der Ankündigung der Radiosendung, die im Livestream von SWR1 Baden-Württemberg und als Podcast angehört werden kann.

„Barrierefreiheit konsequent voran zu treiben, darum geht es Menschen wie Andreas Bethke. Er ist der Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Er ist von Geburt an blind und weiß, dass ihm etwa Technik im Alltag helfen kann, aber nicht muss. Bethke hat von klein auf gelernt, sein Gehör einzusetzen. Orientierungstechniken hängen stark davon ab, zu welchem Zeitpunkt man erblindet oder eine Seheinschränkung erwirbt, sagt er. Ist man dann überhaupt noch in der Lage, andere Sinne zu trainieren oder muss man auf technische Hilfe zurückgreifen? Also eine Brille, die visuelle Informationen in akustische Signale umwandelt, kann helfen, aber auch zu einer Geräuschbelastung werden. Vom 3.5. – 5.5. findet in Stuttgart Europas größtes Fest für blinde, sehbehinderte und sehende Menschen statt – das Louis Braille Festival. Da wird Andreas Bethke auch dabei sein“, heißt es weiter in der Ankündigung der von Jens Wolters moderierten 2stündigen Sendung mit Gesprächen und Musik.

