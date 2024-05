Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im April 2024

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) Der Wonnemonat Mai hat begonnen. Anlass genug für Sascha Lang, den Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), und Ottmar MIles-Paul von den kobinet-nachrichten auf die Behindertenpolitik des Monat April 2024 zurückzublicken. "Doch nicht so unspektakulär wie gedacht", titelte Sascha Lang den dieses Mal 80minütigen IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick über die Berichte zur Behindertenpolitik der kobinet-nachrichten im April 2024.

„Der Europäische Behindertenausweis ist endlich da, trotz Gegenwind aus Deutschland. Neuer Behindertenbeauftragter in Hessen. Blinde Botschafterin aus Großbritannien in Slowenien. Werkstätten und kein Ende. Das sind nur einige kleine Überschriften aus der längsten Ausgabe des Monatsrückblicks in der 180 Episoden-Geschichte beim IGEL Podcast. Mit meinem Gast Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten beleuchten wir den Monat April 2024 und werfen einen Blick auf den lebendigen Monat Mai“, heißt es in der Ankündigung des Podcast von Sascha Lang.

Link zum IGEL-Monatsrückblick zur Behindertenpolitik im April 2024

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast