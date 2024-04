Stimmzettelschablonen für Blinde und Sehbehinderte zur Europawahl

Kreuz auf Wahlzettel

Foto: ISL

Frankfurt am Main (kobinet) Die Europawahl steht sozusagen vor der Tür und hierfür gibt es auch einige Angebote für eine möglichst barrierefreie Wahl. Blinde und sehbehinderte Wählerinnen und Wähler aus Hessen können beispielsweise bei der bevorstehenden Europawahl am 9. Juni 2024 mit Hilfe von Stimmzettelschablonen wählen, die der Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen (BSBH) herstellt und vertreibt. Mit den Schablonen, die es auch in anderen Bundesländern gibt, können Menschen mit Seheinschränkungen eigenständig an der Wahl teilnehmen. Beim BSBH kann die Schablone für die Europawahl ab sofort angefordert werden. Mitglieder des BSBH und des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) erhalten die Wahlschablone unaufgefordert zugeschickt, heißt es in einer Presseinformation.

Die Stimmzettelschablonen werden aus Karton hergestellt. Entsprechend dem Aufbau des Stimmzettels sind die Schablonen auf der rechten Seite mit einer Lochreihe ausgestattet und mit tastbaren Ziffern versehen. Alle Stimmzettel haben in der rechten oberen Ecke ein Loch, mit dessen Hilfe blinde und sehbehinderte Menschen diesen ohne fremde Hilfe richtig in die Schablone einlegen können. Mit jeder Schablone wird eine Audio-CD ausgeliefert, die eine Anleitung zum Gebrauch der Schablone und sämtliche Informationen des amtlichen Stimmzettels enthält.

Der BSBH stellt in Zusammenarbeit mit der Druckerei der Deutschen Blindenstudienanstalt (Blista) in Marburg die Schablonen her und vertreibt sie auch. Die für den Gebrauch notwendige Hör-CD wird vom Aufsprachedienst des DVBS produziert. Die Schablone sowie die Audio-CD können – auch von allen nicht organisierten blinden und sehbehinderten Menschen – ausschließlich beim BSBH kostenlos angefordert werden: Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen, Mörfelder Landstraße 6-8, 60598 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1505-966, Fax: 069/1505-9677, E-Mail: [email protected].

Die Wahlschablonen sind weder über die Wahlämter der Städte und Gemeinden erhältlich, noch werden sie am Wahltag in den Wahlräumen vorrätig sein. Interessenten werden daher gebeten, sich rechtzeitig an den BSBH zu wenden. Des Weiteren bietet der DBSV erstmals bundesweit die Möglichkeit an, Informationen zu den Stimmzettelinhalten auch barrierefrei im Internet und telefonisch zu erhalten: Tel.: 0800 00 09 67 10 (gebührenfrei), www.dbsv.org/wahlen.