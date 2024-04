Berliner Behindertenparlament startet ins vierte Jahr

Banner: Berliner Behindertenparlament: Politik inklusiv gestalten

Foto: Berliner Behindertenparlament

Berlin (kobinet) Das Berliner Behindertenparlament (BBP) startet mit einer hybriden Auftaktveranstaltung am Dienstag, dem 7. Mai 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr ins vierte Sitzungsjahr. Politik inklusiv gestalten ist auch 2024 der Anspruch des Behindertenparlaments. Bei der Auftaktveranstaltung werden die bisherige Arbeit sowie die Mitwirkungsmöglichkeiten und die geplanten Fokusgruppen zu den Themen Arbeit, Bauen und Wohnen, Bildung, Gesundheit und Pflege, Mobilität, Freizeit und Sport und Partizipation vorgestellt. Christian Specht wird als Impulsgeber des BBP die Veranstaltung eröffnen. Cornelia Seibeld, die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses wird ein Grußwort sprechen. Mit der Berliner Senatorin Cansel Kiziltepe für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung sprechen die Moderierenden Gerlinde Bendzuck und Dominik Peter sowie die Teilnehmenden. Die inklusionspolitischen Sprecher:innen der Parteien sind eingeladen, heißt es in der Ankündigung.

„Machen Sie mit beim BBP und informieren Sie sich: Alle Berliner:innen und Interessierte können sich kostenlos zur Teilnahme an der digitalen Veranstaltung per Zoom bis zum 5. Mai 2024 online anmelden. Die Veranstaltung wird zeitgleich in Gebärdensprache, Schriftsprache und Leichte Sprache übersetzt, live übertragen und im Nachgang auf dem YouTube-Kanal des Berliner Behindertenparlaments dokumentiert. Die eigentliche Sitzung des Berliner Behindertenparlament wird am oder um den 3. Dezember 2024 stattfinden. Alle Berliner:innen mit Behinderungen können sich im Herbst als Teilnehmer:innen für die Parlamentsplätze bewerben. Ab Sommer 2024 werden von den Fokusgruppen die Anträge erarbeitet, über die das Behindertenparlament abstimmen wird. Auch für die Fokusgruppen können sich alle Berliner:innen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und deren Zugehörige anmelden“, heißt es in der Presseinformation zur Veranstaltung.

Bei der Auftaktveranstaltung wird erklärt, wie Interessierte in den Fokusgruppen mitarbeiten oder sich als Teilnehmer:innen für das BBP bewerben können. Die Auftaktveranstaltung findet im Aktionszeitraum zum europäischen Protesttag am 5. Mai 2024 zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt.

Hintergrund

In Berlin leben rund 600.000 Menschen mit Behinderungen. Das Berliner Behindertenparlament (BBP) ist seit 2021 neben Bremen die zweite landesweite Versammlung von Menschen mit Behinderungen. In der Steuerungsgruppe sind vertreten: Berliner Behindertenverband e.V., Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V., Lebenshilfe Berlin e.V., Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V., Berliner Landeszentrale für politische Bildung, die behindertenpolitischen Sprecher:innen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE im Abgeordnetenhaus Berlin

Weitere Informationen und das Programm gibt’s unter: https://www.behindertenparlament.berlin/auftaktveranstaltung/2024

Kontakt zum Berliner Behindertenparlament: c/o Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V., Littenstr 108, 10179 Berlin, E-Mail: [email protected]