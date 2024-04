Bericht über Online-Workshop zur Antidiskriminierungsberatung

Logo: Fachstelle Antidiskriminierung Behinderung der ISL

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Am 26. April 2024 hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) gemeinsam mit dem Verein aktiv und selbstbestimmt (akse) im Rahmen ihrer Fachstellenarbeit für Antidiskriminierungsberatung behinderter Menschen, die durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefördert wird, den ersten bundesweiten Online-Workshop 2024 für Kolleg*innen aus anderen Beratungsstellen zum Thema "Behinderung als Menschenrechtsthema“ veranstaltet. Der Workshop bildet den Auftakt für folgende Veranstaltungen in diesem Jahr. Interessierte können sich bereits jetzt den Folgetermin am 11. Juni 2024 vormerken, wie es in einer Presseinformation der ISL heißt.

Das Projektteam hat sich über die zahlreichen Teilnehmer*innen aus der Landschaft der Antidiskriminierungsarbeit gefreut. Thematisch wurde ein umfassender Einblick in die geschichtlichen Ursprünge der Behindertenbewegung und die Entstehung der UN-Behindertenrechtskonvention gegeben, nur in diesem Kontext sei auch der Wandel des Behinderungsbegriffes gut zu veranschaulichen, heißt es im Bericht der ISL.

Die nächsten Veranstaltungen steigen dann tiefer in relevante Konzepte wie Barrierefreiheit, Unterstützte Entscheidungsfindung, Intersektionalität, Angemessene Vorkehrungen und weitere Themen ein. Das Projekt bietet Beratungsstellen direkte Unterstützung, wenn sie gerne spezifisch über Inklusion in ihrem Kontext sprechen möchten. Fragen zum Projekt können über die E-Mail Adresse [email protected] gestellt werden.