Potsdam mit attraktivem Programm in den Inklusionstagen

Plakat zu den Inklusionstagen 2024

Foto: Landeshauptstadt Potsdam

POTSDAM (kobinet) Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam lädt in diesem Jahr wieder zu den Inklusionstagen ein, welche vom 27. April bis 26. Mai 2024 stattfinden. Mit diesen Inklusionstagen will Potsdam wieder zeigen, wie vielfältig Potsdam ist und wie schön es ist, Dinge zusammen zu erleben. Unter dem Motto "Vielfalt feiern, Barrieren abbauen" wird dabei darauf aufmerksam gemacht, dass immer noch viele Barrieren der Inklusion im Weg stehen. Besonders während der Inklusionstage sollen alle darüber ins Gespräch kommen, wie diese Barrieren beseitigt oder gar nicht erst errichtet werden können.

Den Rahmen dafür bietet auch in diesem Jahr ein buntes, lustiges, politisches, informatives, unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören Führung für Blinde und Sehbehinderte durch das Hans Otto Theater ebenso wie Führung durch das Holländische Viertel für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen oder Führung im Potsdam Museum in einfacher Sprache.

Am 05. Mai findet unter dem Thema „Gemeinsam unschlagbar! Hand in Hand für die Inklusion“ der Protestag statt. Ein weiteres Highlight wird am 17. Mai in der Stadt und Landesbibliothek stattfinden: Dann liest der Autor Ottmar Miles Paul aus seinem Buch: „Zündeln an den Strukturen“.

