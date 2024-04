Woche der Inklusion in Sachsen

Plakat zur Woche der Inklusion

Foto: LAG SH Sachsen

DRESDEN (kobinet) Aus Anlass des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai wird die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen in Zusammenarbeit mit vielen weiteren Partnern, wie der Behindertenbeauftragten der Stadt Dresden und der Lebenshilfe, erstmals eine "Woche der Inklusion" organisieren.

Diese Veranstaltungswoche findet vom 01. bis zum 05. Mai hauptsächlich in Dresden, aber auch in der Umgebung, so in Chemnitz, Görlitz, Pirna und weiteren statt. Sie umfasst eine Vielzahl an Veranstaltungen, die das Thema Inklusion in den Fokus rücken.

Bei der „Woche der Inklusion“ wollen die Beteiligten zeigen, wie Inklusion funktionieren kann, wenn sie auch gewollt ist. Das Programm ist sehr vielseitig: Sportangebote, Schnupperkurse, Kreativ-Workshops, Museumsführungen, Informationsveranstaltungen und vieles mehr.

Ein besonderes Highlight ist unser Soli-Konzert am Freitag, den 03. Mai, von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr auf dem Dresdner Schlossplatz. Drei (inklusive) Bands und verschiedene Selbstvertretern und Selbstvertreterinnen treten auf und setzen sich mit Musik und Beiträgen für Inklusion, Diversität und Vielfalt ein. Das Konzert bildet den Abschluss einer Kundgebung und Demonstration, die das Zentrum Selbstbestimmt Leben in Sachsen organisiert.

Weitere Einzelheiten sind auf dieser Internetseite zu erfahren