Potsdamer Behindertenbeirat stellt Fragen zur Kommunalwahl

Potsdam (kobinet) Am 9. Juni 2024 stehen neben der Europawahl auch eine Reihe von Kommunalwahlen an, so auch in Brandenburg. Der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt Potsdam hat den Parteien, die am 9. Juni bei der Kommunalwahl antreten, nun 26 Fragen gestellt. "Wir möchten herausfinden, inwieweit die Parteien das Wählerklientel 'Menschen mit Behinderung' kennen und welche konkreten Projekte sie vorschlagen“, wird Rolf Lessing, Vorstandsvorsitzender des Behindertenbeirates von Potsdam in einem Bericht des tagesspiegel über die Initiative zitiert.

