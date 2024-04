VdK fordert Care-Gehalt

Logo VdK Baden-Württenberg

Foto: VdK Baden-Württenberg

STUTTGART (kobinet) Mehr als 80 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zuhause gepflegt und das zu 72 Prozent von Frauen. Der Gender-Pension-Gap 2023, die Rentenlücke von 34,0 Prozent zeigt drastisch. Darauf verweist Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg zur Rentenlücke zwischen Männern und Frauen wie das auch der Bericht des, Statistischen Landesamt es Baden-Württemberg belegt. Der Sozialverband schlussfolgert daraus: Altersarmut ist weiblich.

„Unbezahlte Nächstenpflege führt in die Armut! Wir fordern schon seit Jahren ein Care-Gehalt. Pflegende Angehörige brauchen endlich eine eigene finanzielle Leistung für die Nächstenpflege stellt Hans-Josef Hotz, der VdK-Landesverbandsvorsitzende in Baden-Württemberg fest und fordert ein Pflegegehalt und damit eine bessere Absicherung in der Rente!.