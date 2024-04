Santiago de Chile wird Gastgeber der Special Olympics Weltsommerspiele 2027

BERLIN (kobinet) Nachdem Berlin im Sommer 2023 erfolgreich die Weltspiele ausgerichtet hat, wird nun die Staffelübergabe an Chile erfolgen. Die erstmalige Austragung in Lateinamerika bietet die einzigartige Chance, Inklusion in Lateinamerika sichtbar und erlebbar zu machen. Chiles Hauptstadt Santiago Austragungsort der Special Olympics Weltsommerspiele 2027 sein.

Die Special Olympics Weltsommerspiele 2027 werden das weltweit größte inklusive Sportevent und bringen über 6.000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt in 22 Sportarten zusammen. Die Athletinnen und Athleten des TeamSOD freuen sich bereits jetzt auf das nächste inklusive Sportereignis und werden sich in den kommenden Jahren darauf vorbereiten. Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist groß, denn die Spiele bieten nicht nur die Möglichkeit, sportliche Höchstleistungen zu erleben, sondern auch den Austausch von Erfahrungen und die Weitergabe des Wissens aus Berlin.

Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, betont die Bedeutung der Spiele für die Athletinnen und Athleten: „Chile ist ein wunderschönes und kulturell spannendes Land. Special Olympics Chile wird ein großartiger Gastgeber werden. Ich freue mich für alle, die als TeamSOD Deutschland bei den ersten Weltspielen in Lateinamerika 2027 vertreten werden.“