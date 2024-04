Podcast zum geh denken inklusiv

Logo des Projektes geh denken inklusiv

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mit Unterstützung des Förderkreises Gedenkort T4 und des Verein aktiv und selbstbestimmt (akse) möchte inklusive partizipative Erinnerungsmodelle entwickeln und etablieren. In diesem Rahmen wird das Projekt "geh-denken-inklusiv“ von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Es geht um die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Eugenik, der nationalsozialistischen "Euthanasie“- Morde und Zwangssterilisationen an Menschen mit Behinderungen und deren Auswirkungen im Heute als Teil der Geschichte der Behindertenbewegung. Dabei werden Menschen mit Behinderungen ermutigt, sich an der Erinnerungskultur zu beteiligen, heißt es in einer Presseinformation des Projekts. Nun wurde ein erster Podcast des Projektes veröffentlicht.

„Ein Teilprojekt lautet #einestimmegeben-t4. In Form von Podcasts sollen Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, die sich schon länger mit den Themen NS-Morde und Zwangssterilisation befassen, zu Wort kommen. Für den 1. Podcast geben wir Sigrid Falkenstein eine Stimme. Sie spricht als Angehörige und erzählt für ihre Tante Anna Lehnkering. Anna war ein Opfer der NS-‚Euthanasie‘ und wurde 1940 in der Gaskammer von Grafeneck ermordet. Sigrid Falkenstein gibt einen bewegenden Einblick in ihre Spurensuche nach dem Leben ihrer Tante. Es geht ihr darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten und die Erinnerung wachzuhalten.

Link zum Podcast bei spotify: https://podcasters.spotify.com/pod/show/thomas-knneke

Link zum Podcast bei Youtube: https://youtu.be/e-d4jad5zOY

Wöchentlich folgen noch vier weitere Podcastfolgen aus verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichen Personen.

Weitere Informationen, auch zum weiteren Teilprojekt „(Un)Wertes Leben on Tour“ gibt es unter https://www.geh-denken-inklusiv.de oder auf Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61553572932787

„Wir brauchen noch Mitfahrende, die sich ein wenig an der Umsetzung des Projektes beteiligen, insbesondere für den Gedenkort in Wuhlgarten-Berlin und den Gedenkort in Brandenburg“, heißt es vonseiten des Projekts.

Infos gibt’s auch unter https://www.geh-denken-inklusiv.de/anmeldung-tour