Lebenshilfe bereitet inklusives Kulturfest auf Zeche Ewald vor

HÜRTH (kobinet) Die Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen, einer der größten Selbsthilfeverbände für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige in NRW, feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Um dieses bedeutende Jubiläum gebührend zu feiern, lädt die Lebenshilfe NRW alle Interessierten herzlich zum inklusiven Kulturfest ein, das am 22. Juni 2024 auf dem Gelände der Zeche Ewald in Herten stattfinden wird. Die Zeche Ewald, ein historischer Ort mit industrieller Vergangenheit, wird für diesen besonderen Anlass zu einem Ort der Begegnung, des Austauschs und der kulturellen Vielfalt.

Das Kulturfest wird ein abwechslungsreiches Programm für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft bieten. Besucher können sich dann auf Live-Musik, Workshops zum Mitmachen und vieles mehr freuen.

Das Kulturfest ist der Auftakt für ein mehrjähriges inklusives Kulturprojekt der Lebenshilfe NRW, das sich zur Aufgabe gestellt hat, die Kreativität und das Talent von Menschen mit Behinderungen zu fördern und ihnen Wege und Möglichkeiten zu zeigen, ihr Können besser zu präsentieren und Teil auch regionaler Kulturszene zu werden.

„Seit 60 Jahren arbeiten wir unermüdlich daran, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien zu verbessern und ihre Stimme in unserer Gesellschaft zu stärken“, sagt Prof. Dr. Gerd Ascheid, Vorsitzender der Lebenshilfe NRW. „Das Kulturfest auf der Zeche Ewald ist nicht nur eine Feier unseres Jubiläums, sondern ein Zeichen für eine inklusive Gesellschaft, in der Vielfalt als Bereicherung verstanden wird.“