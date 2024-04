Demo: Menschenrechte sind nicht verhandelbar am 3. Mai in Saarbrücken

Plakat zum Europäischen Protesttag 2024 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Saarbrücken (kobinet) Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen um den 5. Mai herum bringt auch dieses Jahr viele Menschen auf die Straße, so auch im Saarland. Der Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Saarland hat beispielsweise eine Demonstration unter dem Motto "Menschenrechte sind nicht verhandelbar" für den 3. Ma 2024 angekündigt. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr an der Europagalerie in Saarbrücken und wird wichtige politische Standorte wie den Landtag des Saarlandes und die Staatskanzlei einbeziehen, um auf die dringende Notwendigkeit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hinzuweisen.

„Trotz der Ratifizierung der Konvention durch Deutschland besteht weiterhin erheblicher Handlungsbedarf in der Politik, Verwaltung und bei Anbietern sozialer Dienstleistungen, um eine inklusive Gesellschaft zu verwirklichen, in der die Rechte und die Würde jedes Einzelnen respektiert und geschützt werden. Die Demonstration zielt darauf ab, ein starkes Zeichen für Inklusion und Gleichberechtigung zu setzen und die öffentliche Aufmerksamkeit auf die noch immer bestehenden Defizite zu lenken“, heißt es in der Presseinformation des Verbands.

Der Landesverband lädt insbesondere Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, Organisationen und politische Entscheidungsträger dazu ein, sich aktiv mit Redebeiträgen zu beteiligen. Ihre Teilnahme ist entscheidend, um die Bedeutung dieser Thematik in den politischen Fokus zu rücken und die Notwendigkeit von Veränderungen zu betonen. Die Abschlusskundgebung findet wieder an der Europagalerie statt.

Die Demonstration bietet eine Plattform für alle Beteiligten, gemeinsam für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stehen und sich für eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft einzusetzen. Für Rückfragen, Anmeldungen für Redebeiträge und weitere Informationen steht der Landesverband unter [email protected] zur Verfügung.