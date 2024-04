Daniel Flock aus Bad Kreuznach kandidiert für den Kreistag und den Stadtrat

Daniel Flock

Foto: Daniel Flock

Bad Kreuznach (kobinet) Daniel Flock aus Bad Kreuznach hat auf den Aufruf der kobinet-nachrichten reagiert, dass sich behinderte Kandidat*innen für die anstehenden Wahlen vorstellen und ihre Ziele schildern können und hat hierzu entsprechende Informationen geschickt. Der 45jährige Industriekaufmann und Erwerbsminderungsrentner mit einer Gehbehinderung kandidiert für die Linke sowohl für den Kreistag Bad Kreuznach als auch für den Stadtrat Bad Kreunach im Rahmen der rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen am 9. Juni 2024.

Informationen von Daniel Flock

„Mein Name ist Daniel Flock. Hier meine Daten: Daniel Flock, 45 Jahre, Beruf: Industriekaufmann /Erwerbsminderungsrentner – Partei: Die Linke. Listenplatz 1 für den Kreistag Bad Kreuznach, Listenplatz 5 für den Stadtrat Bad Kreunach. Ich habe eine Gehbehinderung seit Geburt und gehe mittlerweile am Rollator. Ich möchte mich in der Kommunalpolitik auf Kreis- und auf Stadtebene einsetzen, damit die Belange von Menschen mit Behinderung weiterhin wahrgenommen werden und ihre Lebenssituation verbessert wird. Menschen mit Behinderung sind die Fachleute für Barrierefreiheit, sei es im ÖPNV, in der Verwaltung (Stichwort: digitale Barrierefreiheit), in der Arbeitswelt, bei Baumaßnahmen usw. Nur wenn Menschen mit Behinderung in politische Entscheidungsprozesse von vornherein eingebunden werden, kann Inklusion gelingen.“

Weitere behinderte Kandidat*innen, die dieses Jahr für Wahlen kandidieren, können sich mit ähnlichen Berichten an kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul per Mail an [email protected] wenden.

