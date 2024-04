Zum Zuglift im ICE 4

Kay Macquarrie in Berlin

Foto: sch

Berlin (kobinet) Die Nutzung funktioniert nicht immer sofort: Die Routine fehlt und manchmal klemmt der Lift, aber defekt ist er selten! Der ICE 4 Zuglift. Gewusst wie? Kay Macquarrie macht heute auf eine quasi Do it Yourself Anleitung zum Reisen mit dem Zuglift der Bahn kobinet aufmerksam. Gerade jetzt könnte das spannend im Hinblick auf die Mobilität behinderter Reisender rund um den 5. Mai sein, meint der Vielfahrer aus Kiel, der gerade wieder in Bonn zu tun hat.

Auf Barrierefreie Bahn wird beschrieben, wie genau vorzugehen ist. Dabei gelte grundsätzlich, Ruhe zu bewahren. „Alles was man im Inneren anfassen und bedienen muss, ist gelb gekennzeichnet oder sind schwarze Schlaufen. Woanders hingreifen birgt Verletzungsgefahr“, heißt es weiter.

Sollte was nicht klappen, einen Bedienungsschritt zurück gehen und wiederholen. Der Hublift ist schlau: wenn ein Schritt fehlerhaft ausgeführt wurde oder irgendwas nicht richtig eingerastet ist, wird er vielleicht nicht funktionieren.

Wenn aber alle in der Anleitung aufgeführten Schritte richtig gemacht wurden, so glaubt der überhaupt nicht technisch versierte kobinet-Korrespondent verstanden zu haben, leuchtet der Türöffnungstaster neben der Tür grün und der Lift ist wieder korrekt verstaut.