Protesttag: Viel vor für Inklusion! Selbstbestimmt leben – ohne Barrieren

Plakat zum Europäischen Protesttag 2024 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung findet in diesem Jahr unter dem Motto "Viel vor für Inklusion! Selbstbestimmt leben – ohne Barrieren“ statt. Der Aktionszeitraum geht vom 27. April bis zum 12. Mai 2024, wie die Aktion Mensch in einer Presseinformation im Vorfeld der Protestaktionen mitteilte.

„Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir euch auf www.aktion-mensch.de/5mai eine Muster-Pressemitteilung zum Download zur Verfügung gestellt. Diese soll euch dabei unterstützen, eure Aktion zum 5. Mai in den lokalen Medien zu bewerben. Darüber hinaus findet ihr auf unserer Internetseite ein aufmerksamkeitsstarkes Visual, mit dem ihr euch an unserer Social Media-Aktion zum 5. Mai beteiligen könnt. Ladet euch dafür einfach das fertige Bild-Posting im passenden Format herunter und postet es ab dem 3. Mai (bitte nicht vorher!) unter dem Hashtag #5mai in euren Social Media-Kanälen. Das Visual verweist auf die Europawahl am 9. Juni und soll die Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie mit ihrer Stimmabgabe beeinflussen können, welchen Stellenwert das Thema Inklusion auf europäischer Ebene bekommt. Was die zur Wahl stehenden deutschen Parteien konkret unternehmen wollen, um Inklusion auf europäischer Ebene weiter voranzutreiben, zeigen wir in einem Online-Spezial, das zum Aktionszeitraum auf inklusion.de veröffentlicht wird“, heißt es vonseiten der Aktion Mensch.

Auch dieses Jahr finden wieder eine Vielzahl von Protestaktionen behinderter Menschen und ihrer Unterstützer*innen statt. So beispielsweise die Demonstration am 5. Mai in Berlin, die dieses Jahr um 12:00 Uhr am Bebelplatz beginnt und zum Roten Rathaus führt, wo ab 13:00 Uhr eine Kundgebung stattfindet.