IGEL-Podcast zur 21. Ausgabe der SightCity in Frankfurt 2024

Cover des IGEL-Podcast zur SightCity

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Frankfurt (kobinet) "21. Ausgabe der SightCity in Frankfurt – größer und noch spannender im Jahr 2024", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) zur weltweit größten Messe für Blinde und Sehbehinderte, die im Mai in Frankfurt stattfindet.

„Zur weltweit größten Messe für Blinde und Sehbehinderte mausert sich die SightCity von Jahr zu Jahr. Hilfsmittel, Informationen und Workshops bilden ein buntes wie vielfältiges Programm. Auch 2024 wird es viel live und hybrid geben. Dagmar Krutzki von der SightCity erzählt uns im Podcast mehr zu dieser bereits jetzt auf Aussteller Seite erfolgreichsten Ausgabe. Mehr Infos zur SightCity auf: www.sightcity.net – wer sich vorab registriert, wird kostenlosen Eintritt erhalten“, heißt es in der Anküdigung des IGEL-Podcast zur Messe.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast