Radio-Feature zur Arbeit in und außerhalb von Werkstätten

Foto: SWR

Stuttgart (kobinet) "Menschen mit einer Lernbehinderung können selten ihren Beruf frei wählen, meist arbeiten sie in 'Werkstätten für behinderte Menschen' (WfbM). Diese sollen für den ersten Arbeitsmarkt rehabilitieren. Doch weniger als ein Prozent der rund 300.000 Werkstattbeschäftigten wechselt in ein reguläres Arbeitsverhältnis. Möglichkeiten für inklusive Arbeitsverhältnisse außerhalb der Werkstätten gibt es. Woran liegt es, dass sie kaum genutzt werden? Und wie kann Teilhabe im Arbeitsleben gelingen? Eine Spurensuche in der Praxis", heißt es in der Ankündigung eines 55minütigen Radio-Features mit dem Titel 'Förderbedarf – Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung', das am 19. April 2024 in SWR-Kultur gesendet wurde.

Link zum Radio-Feature von SWR Kultur

Link zum Werkstattsong der Farbwerk-Band

Im Zusammenhang mit dem Radio-Feature ist vielleicht auch der Werkstattsong der Farbwerk-Band aus Dresden interessant, der die zuweilen in Werkstätten für behinderte Menschen nicht zuletzt aufgrund der geringen Vermittlungschancen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt mit jährlich 0,35 Prozent herrschende Tristesse wiedergibt.

Die kobinet-nachrichten haben vor kurzem übrigens über die bisher bekanntgewordenen Reformpläne des Bundesministerium für Arbeit und Soziales informiert.

Link zum kobinet-Bericht vom 18. April 2024 über den Entwurf eines „Aktionsplan für Übergänge aus den Werkstätten für behinderte Menschen auf einen inklusiven Arbeitsmarkt“