Personalmangel bedroht Teilhabe

Logo der Lebenshilfe

Foto: Lebenshilfe

BERLIN (kobinet) Die Lebenshilfe fordert auf Bundesebene einen Gipfel zum Arbeits- und Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe, der die verschiedenen Akteure zusammenbringt: Vertreterinnen und Vertreter der Bundesministerien für Soziales und Familie, der Kultusministerkonferenz, der betroffenen Berufsverbände, der Gewerkschaften, der Eingliederungshilfeträger, der Leistungserbringer, der Dachverbände von Schulen und Hochschulen und nicht zuletzt der Verbände für Menschen mit Behinderung.

Darüber hinaus setzt sich die Lebenshilfe für Schulgeldfreiheit in der Heilerziehungspflege ein. Die HEP-Ausbildung müsse außerdem in allen Bundesländern vergleichbare Standards erfüllen, sie müsse bundesweit anerkannt und berufsbegleitend möglich sein. Zusätzlich gelte es, Leiharbeit in der Eingliederungshilfe gesetzlich zu regeln und zu begrenzen.

„Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist ernsthaft in Gefahr, wenn sich immer weniger junge Leute für einen sozialen Beruf entscheiden.“, so beschreibt Ulla Schmidt, die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und frühere Bundesministerindie aktuelle Situation und die daraus resultierenden möglichen Folgerungen anlässlich des Aktionstages für die Heilerziehungspflege.

Alle Forderungen der Lebenshilfe zum Fachkräftemangel mit einer ausführlichen können im Internet nachgelesen werden und stehen als Download zur Verfügung.