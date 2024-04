Online-Veranstaltung: Aktiv für inklusive Bildung

Plakat zur Veranstaltung zur inklusiven Bildung am 24.4.2024

Foto: Inklusionskongress

Kehl (kobinet) "Aktiv für inklusive Bildung", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die am 24. April 2024 ab 19:00 Uhr stattfindet. Wer aktiv für inklusive Bildung werden möchte, aber noch einen kleinen Motivationsschub und/oder gute Argumente/Herangehensweisen braucht, für diejenigen könnte diese Veranstaltung genau das richtige sein. Die Teilnahme ist kostenlos und die Diskussion wird von Gebärdensprachdolmetschenden begleitet.

„Vor 15 Jahren hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und somit den Weg für die inklusive Bildung freigemacht. Kinder mit und ohne Behinderung sollen laut UN-Behindertenrechtskonvention gemeinsam in der Schule und in gemeinsame Klassen gehen. Die Realität sieht aber anders aus. Die Zahl der Schüler*innen in Sonderschulen nehmen zu und das widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention Unsere Gesprächspartner*innen sind: Gesine Wulf, Raul Krauthausen und Jutta Schöler“, heißt es in Ankündigung der Veranstaltung, die von Bettina Krück vom Inklusionskongress und Antonio Florio von Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg durchgeführt wird.

Die Zusendung des ZOOM-Links erfolgt nach der Anmeldung Anmeldung unter: [email protected]