Niedersächsischer Landesbeirat neu konstituiert

HANNOVER (kobinet) Annetraud Grote, der Niedersächsischen Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, ist seit dem 1. März 2024 neu im Amt. Als eine der ersten Aufgaben war das Bestellen der neuen Mitglieder und Stellvertretungen des Landesbehindertenbeirates (LBBR) zu vollziehen. Dazu war der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen (LBBR) zu seiner konstituierenden Sitzung in dieser Wahlperiode zusammen.

Nah der Übergabe der Berufungsurkunden an die Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Selbstvertretungsorganisationen und Interessenverbänden von Menschen mit Behinderungen für die laufende 19. Legislaturperiode durch Sozial- und Gesundheitsminister Dr. Andreas Philipp hatte Annetraud Grote die Grundlinie der weiteren Arbeit umrissen.

Grote hob in dem Zusammenhang hervor: „Mir ist es wichtig, den Niedersächsischen LBBR noch breiter als bisher aufzustellen. Ich habe eine noch größere Vielfalt an Landesverbänden von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen in den Beirat als Mitglieder oder Stellvertretungen berufen können. Die heutige konstituierende Sitzung bildet den Auftakt für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die noch mehr Teilhabe und Barrierefreiheit in Niedersachsen zum Ziel hat. Nur in der Gemeinsamkeit mit starken Landesverbänden, Selbstvertretungsorganisationen und Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen kann Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention erfolgreich gelingen.“

Für die niedersächsische Landespolitik sind die Beschlüsse des LBBR wichtige Empfehlungen, so Sozialminister Dr. Andreas Philippi: „Das Engagement des Landesbeirates und seine sachkundigen Vorschläge haben in zahlreichen politischen Bereichen eine bedeutende Rolle gespielt. Insbesondere bei der Erarbeitung und Umsetzung der Aktionspläne Inklusion war ihr Beitrag unentbehrlich. Mit der Erstellung des vierten Aktionsplans in Niedersachsen setzen wir diese wichtige Arbeit fort, und ich möchte den Mitgliedern und Stellvertretungen des bisherigen Landesbeirates herzlich für ihre aktive Mitarbeit danken.“

Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen besteht aus der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen selbst als vorsitzendem Mitglied sowie 20 weiteren Mitgliedern.