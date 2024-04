5 Jahre Inklusionsbeirat in Kaiserslautern

Kaiserslautern (kobinet) "5 Jahre Inklusionsbeirat: Rückblick – Ausblick – Visionen", so lautet der Titel einer Veranstaltung, die am 24. April 2024 um 17:00 Uhr im Rathaus Nord / Raum C 409 in Kaiserslautern stattfindet. "Die erste Amtsperiode des Inklusionsbeirats geht nun zu Ende. Am 18. Mai wird ein neuer Beirat gewählt und wir wollen gemeinsam auf die ersten 5 Jahre der Arbeit des Beirats zurückblicken. Wir wollen zusammen schauen, was sich in Bezug auf die Inklusion in dieser Zeit in Kaiserslautern entwickelt hat", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„In einem einführenden Talk werden Christine Tischer (derzeitige Vorsitzende des Inklusionsbeirates), Stefan Thome (Inklusionsbeauftragter des Bezirksverbands Pfalz), sowie Steffen Griebe (Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Kaiserslautern) das Thema ‚Inklusion in Kaiserslautern‘ aus unterschiedlichen Blickwinkeln erörtern. Gemeinsam mit Mitgliedern des Inklusionsbeirates und interessierten Gästen wollen wir im Anschluss an den Talk darüber diskutieren, was Kaiserslautern noch fehlt, um auch für Menschen mit Behinderung eine attraktive und lebenswerte Stadt zu werden. Ebenso werden wir auf die Aufgaben und Chancen für den zukünftigen Beirat eingehen. Wir möchten alle Menschen mit Behinderung dazu ermächtigen und ermutigen, für ihre Belange einzutreten und sich für den kommenden Beirat zur Wahl zu stellen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, die von Marina Tamássy moderiert wird.

Bei Rückfragen oder besonderen Bedarfen sind Christine Tischer per Mail unter [email protected] oder Steffen Griebe per Mail steffen.griebe@kaiserslautern oder Telefon 0631 – 365 2259 ansprechbar.