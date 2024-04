Inklusionstagen finden am 3. und 4. Juni 2024 in Berlin statt

Logo: BMAS

Foto: BMAS

Berlin (kobinet) Am 3. und 4. Juni 2024 finden die Inklusionstage 2024 unter dem Motto "MOBILITÄT barrierefrei ∙ selbstbestimmt ∙ zeitgemäß“ vor Ort in Berlin und online statt. "Wie steht es heute um die Mobilität von Menschen mit Behinderungen? Wie stellen sich unterschiedliche Mobilitätsanbieter auf die individuellen Bedarfe ein? Wie lassen sich im öffentlichen Raum Wege und Übergänge inklusiv und sicher gestalten? Wie gelingt die praktische Umsetzung bei den Leistungen zur Mobilität? Wir möchten uns diesen und weiteren Fragen widmen und gemeinsam gute Lösungsansätze diskutieren", heißt es in der Ankündigung der Inklusionstage, die auch dieses Jahr wieder vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales organisiert werden.

Die Inklusionstage werden auch in diesem Jahr in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz in Berlin stattfinden. Alle Programmpunkte der Veranstaltung werden zudem im Internet live und barrierefrei übertragen. Neben dem Austausch vor Ort wird es auch im digitalen Raum die Möglichkeit geben, mitzudiskutieren und sich einzubringen.

Die Inklusionstage finden wie folgt statt:

Tag 1: Montag, 3. Juni 2024

10:30-17:45 Uhr | Konferenz

17:45-20:00 Uhr | Imbiss und Umtrunk

Tag 2: Dienstag, 4. Juni 2024

10:15-13:30 Uhr | Konferenz

13:30-14:30 Uhr | Imbiss und Ausklang

Link zur Anmeldung für die Teilnahme vor Ort in Berlin:

https://reg.bmas.de/ikt24-berlin

Wer die Internet-Übertragung der Inklusionstage 2024 nutzen möchte, kann sich bei folgender Adresse anmelden:

https://reg.bmas.de/ikt24-online

Anmeldeschluss ist Freitag, der 17. Mai 2024.