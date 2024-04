Neue Teilhabe-Angebote und Jobs in Berlin-Schmargendorf

BERLIN (kobinet) Das Potsdamer Oberlinhaus ist Mieter des rund 5.500 qm großen, viergeschossigen Hauses in der Lentzeallee 2-4 in Berlin. Mit der Eröffnung am 23. April 2024 bündelt es dort Dienstleistungsangebote und Jobs für Menschen mit Beeinträchtigungen unter einem Dach. Dazu bietet das Oberlinhaus dort Wohnungen und Assistenzleistungen für zirka 40 Menschen mit Beeinträchtigung sowie Arbeitsmöglichkeiten für 24 Menschen mit Beeinträchtigung.

In 40 frisch renovierten und modern ausgestatteten Einzelzimmern mit angegliederten Gruppenräumen und Wohnküchen finden Menschen mit Beeinträchtigung ein neues Zuhause. Die Assistenz-Leistungen bei allen Erledigungen des Alltags, wie der Unterstützung im Haushalt, bei der Körperpflege, Tagesstrukturierung und Freizeitgestaltung werden vorwiegend von Fachkräften wie Heilerziehungspflegern (HEP) erbracht.

Im Erdgeschoss eröffnet ein inklusives Café, welches Treffpunkt für die Nachbarschaft werden soll. Auch die hausinterne moderne Wäscherei ist ein inklusiver Arbeitsort. Sowohl für das inklusive Café als auch für die Wäscherei sind Beschäftigungsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen frei. Insgesamt 24 Arbeitsplätze stehen in der neuen, modernen und barrierefreien Arbeitsumgebung zur Verfügung.

Mit den Lebens-, Förderungs- und Beschäftigungs-Angeboten in der Lentzeallee prägt das Oberlinhaus den Kiez hin zu mehr Teilhabe und Inklusion.