Foto: Pixabay/2247188

Berlin (kobinet) "Theoretisch steht es in Deutschland allen frei zu studieren. Theoretisch. Denn die Hürden, die behinderten Menschen teilweise im Weg stehen, machen ein Studium manchmal fast unmöglich", so heißt es in der Ankündigung eines zweiminütigen Fernsehbeitrags, der heute am 17. April 2024 mit dem Titel "Bildungsteilhabe für alle?" im Morgenmagazin des ZDF gesendet wurde. Dabei wird deutlich, dass es beim Beantragungsprozedere, der Bewilligung und Verwaltung von Mitteln für Studienassistenz noch viel Luft nach oben gibt.

Link zum Fernsehbeitrag im ZDF Morgenmagazin