Andreas Winkel neu im Amt als Landesbehindertenbeauftragter in Hessen

Flagge von Hessen

Foto: public domain

Wiesbaden (kobinet) Am 15. April 2024 hat Andreas Winkel das Amt des Landesbehindertenbeauftragten angetreten. Damit folgt der bisher langjährig beim Hessischen Rundfunk tätige Journalist und Moderator von vielen Veranstaltungen Rika Esser, die seit 2020 die erste hauptamtliche Landesbehindertenbeauftragte in Hessen war und von der neuen Sozialministerin Heike Hofmann abgelöst wurde.

„Inklusion ist ein Mehrwert für unsere Gesellschaft“, so Andreas Winkel. „Wer sich selbstbestimmt und eigenständig in der Gesellschaft bewegt, kann seine Lebensaufgaben eigenständig in die Hand nehmen. Hilfebedarfe dürfen nicht entstehen, weil es Barrieren gibt. Inklusion umzusetzen ist eine Querschnittsaufgabe. Ressortübergreifend, institutionenübergreifend, altersübergreifend.“ Wichtig sei auch, so Winkel, dass Inklusion und Barrierefreiheit dafür im Rahmen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention fortlaufend weiterentwickelt würden, heißt es in einer zu seiner Ernennung veröffentlichten Presseinformation des hessischen Ministerium für Soziales und Integration, wo die Position des Landesbehindertenbeauftragten angesiedelt ist.