IGEL-Podcast zum Fanprojekt Alle Zusammen voran 03

Cover des IGEL-Podcast zum Fanprojekt

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Fußball verbindet - über das Fanprojekt 'Alle Zusammen voran 03'", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, sprach dabei mit Kai Okurka und Bastian Schlinck vom Fanprojekt aus Babelsberg.

„Inklusion darf gerne auch aus der Mitte entstehen. Oft benötigt es gute Initiativen um aufzuzeigen, wie Inklusion gelingen kann. In Babelsberg kommt solch eine Initiative aus der Fangemeinschaft. Initiator dafür ist Bastian Schlinck. Mit Kai Okurka und Bastian Schlinck sprach ich in der 176. Episode über ihr Projekt, über die Herausforderungen aber auch darüber in wie weit die Vereine mehr für Inklusion tun müssten und sollten“, heißt es in der Ankündigung der neuesten Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Ausgaben des IGEL-Podcast