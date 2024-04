Emma mit dem richtigen Gespür für jedes Kind

Therapiehund Emma mit Kind dabei

Foto: Aktion Mensch

Heidelberg (kobinet) "Emma ist eine ausgebildete Therapiehündin. Wenn sie im inklusiven Kindergarten ankommt, gibt es für die Kleinen kein Halten mehr – alle freuen sich riesig über den tierischen Besuch. Was die Hündin dort tut und wie sie jedem Kind ganz individuell hilft, siehst du in unserem Video", heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch mit dem Verweis auf den Video-Beitrag.

„Emma! Emma! Emma! So hallt es an diesem Mittwochmorgen durch die Räume des Kindergarten Pusteblume. Der Grund für die Aufregung: mittwochs ist Emma-Tag! Einmal in der Woche besucht die professionelle Therapiebegleithund-Führerin Sina Ronellenfitsch gemeinsam mit ihrer Therapiehündin Emma die inklusive Einrichtung am Rande von Heidelberg. Bei ihren Besuchen helfen die beiden den Kindern, ihre ganz persönlichen Stärken zu entdecken“, heißt es zur Einführung des Beitrags mit dem Video auf der Internetseite der Aktion Mensch.

Link zum Beitrag mit dem Video