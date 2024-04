2022 waren 272.780 behinderte Menschen in Werkstätten beschäftigt

Logo: BAGüS

Foto: BAGüS

Berlin (kobinet) Im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen waren Ende 2022 insgesamt 272.780 Menschen beschäf[1]tigt, für die der Eingliederungshilfeträger zuständiger Leistungsträger ist. Die bundesweite Zahl der Werkstattbeschäftigten ist 2022 zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Sie ging in 2022 um 3.465 leistungsberechtigte Personen oder 1,3 Prozent zurück. Im Vorjahr lag der Rückgang bei 875 leistungsberechtigte Personen bzw. 0,3 Prozent. Das geht aus dem Kennzahlenvergleich zur Eingliederungshilfe für das Berichtsjahr 2022 hervor. Dieser wurde vor kurzem von con_sens und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe vor kurzem veröffentlicht.

In der Zusammenfassung der Ergebnissen zur Teilhabe am Arbeitsleben heißt es weiter in dem Bericht: „Die Teilzeit-Quote im Arbeitsbereich der Werkstätten hat in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozentpunkte auf 19,1 Prozent zugenommen. Die Gesamtausgaben für Werkstatt-Leistungen betrugen 2022 insgesamt rund 5,2 Milliarden Euro (ein Zuwachs um ca.165 Millionen Euro oder 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die durchschnittlichen Fallkosten lagen bei 18.870 Euro (ein Anstieg um 662 Euro bzw. 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr).“

Und weiter heißt es dort: „Zum Stichtag 31.12.2022 erhielten 2.950 Personen ein Budget für Arbeit (Paragraf 61 SGB IX). Das sind 469 Personen oder 18,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Angebotsform der ‚Anderen Anbieter‘ wurden Ende 2022 70 Anbieter und 606 Leis[1]tungsbeziehende gezählt (in 2021: 61 Anbieter und 590 Leistungsbeziehende). Im Berichtsjahr 2022 hat das Budget für Ausbildung für die EGH-Träger noch keine nennens[1]werte quantitative Bedeutung. Zum Stichtag 31.12.2022 wurden 29 Personen mit einem Budget für Ausbildung gemeldet.“

Link zum Kennzahlenvergleich für 2022